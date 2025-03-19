Война в Украине — США ослабляют давление на Россию

Владимир Путина и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Несколько агентств национальной безопасности США прекратили работу над скоординированными усилиями по противодействию российскому саботажу, дезинформации и кибератакам. Таким образом администрация Дональда Трампа ослабляет давление на Россию и заставляет ее прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

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В материале отмечается, что в прошлом году бывший президент Джо Байден приказал создать рабочие группы для мониторинга этого вопроса на фоне предупреждений разведки США о том, что Россия разворачивает теневую войну против западных стран.

По данным чиновников, план возглавлялся президентским Советом национальной безопасности (NSC) и включал по меньшей мере семь агентств национальной безопасности, которые сотрудничали с европейскими союзниками, чтобы прервать заговоры, направленные против Европы и США.

Сообщается, что официальные лица Байдена проинформировали Трампа перед инаугурацией его новую администрацию об этих усилиях и призвали продолжать мониторинг российской войны. Однако после вступления Трампа в должность 20 января большая часть работы остановилась.

Регулярные встречи между Советом национальной безопасности и европейскими официальными лицами по вопросам национальной безопасности остались внеплановыми, и NSC также прекратил официальную координацию усилий между агентствами США, в частности с ФБР, Департаментом внутренней безопасности и Государственным департаментом.

"Некоторые официальные лица, участвующие в рабочих группах, выразили обеспокоенность тем, что администрация Трампа не уделяет приоритетности этому вопросу, несмотря на предупреждения разведки. Это изменение произошло после сворачивания других ориентированных на Россию проектов, запущенных администрацией Байдена", — говорится в материале.

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом остановил программу отслеживания похищенных детей из Украины.

А накануне Дональд Трамп заявил о "хороших отношениях" с Владимиром Путиным.