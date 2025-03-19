Трамп заявив, що Путін "не бачить його ворогом"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 18 березня, провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. За словами американського президента, Путін "не хоче бачити його ворогом".

Про це Трамп сказав в інтерв'ю для Fox News.

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Розмова Трампа та Путіна

"Путін насправді сказав мені, якщо ти мій друг — я б не хотів бачити тебе, як ворога. Він сказав це дуже рішуче", — сказав Трамп.

За його словами, він мав дуже добрі відносини з Путіним, президентом Китаю Сі Цзіньпіном, а також лідером Північної Кореї Ким Чен Ином.

"Багато добрих відносин і це позитивно і водночас я дбаю про нашу країну", — додав американський президент.

Про що говорили лідери

Основною темою двогодинної розмови Трампа та Путін була війна в Україні та можливі шляхи досягнення миру.​ Американський президент запропонував повне припинення вогню, але Путін відхилив цю пропозицію, погодившись лише на припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Як пише The New York Post, Путін вимагав від США припинити військову та розвідувальну підтримку України.

Нагадаємо, 23 березня відбудуться чергові переговори між США та Росією у Саудівській Аравії.

А високопоставлені європейські чиновники оцінили розмову Трампа та Путіна й наголосили, що російський диктатор насправді не зацікавлений у мирній угоді.