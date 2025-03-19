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Трамп заявил о "хороших отношениях" с Путиным

19 марта 2025 07:55
Евгения Брюховецкая - редактор
Трамп заявил, что Путин "не видит его врагом"
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Дональд Трамп во вторник, 18 марта, провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам американского президента, Путин "не хочет видеть его врагом".

Об этом Трамп сказал в интервью для Fox News.

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Разговор Трампа и Путина

"Путин на самом деле сказал мне, если ты мой друг — я бы не хотел видеть тебя, как врага. Он сказал это очень решительно", — сказал Трамп.

По его словам, он имел очень хорошие отношения с Путиным, президентом Китая Си Цзиньпином, а также лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Много хороших отношений и это положительно и одновременно я забочусь о нашей стране", — добавил американский президент.

О чем говорили лидеры

Основной темой двухчасового разговора Трампа и Путина была война в Украине и возможные пути достижения мира. Американский президент предложил полное прекращение огня, но Путин отклонил это предложение, согласившись лишь на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Как пишет The New York Post, Путин требовал от США прекратить военную и разведывательную поддержку Украины.

Напомним, 23 марта состоятся очередные переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии.

А высокопоставленные европейские чиновники оценили разговор Трампа и Путина и отметили, что российский диктатор на самом деле не заинтересован в мирном соглашении.

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