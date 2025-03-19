Сторони спробують домовитись про тимчасове припинення вогню в Україні

Спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Фото: Reuters

У неділю, 23 березня у Джидді, що в Саудівській Аравії, відбудуться чергові переговори між США та Росією. Цього разу вони торкатимуться домовленостей, які були досягнуті під час розмови між Трампом та Путіним.

Про це заявив спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, повідомляє Reuters.

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За словами Віткоффа, США на переговорах представлятимуть радник Трампа з нацбезпеки Волц і держсекретар Рубіо. Він наголосив, що домовленості про тимчасове припинення вогню передбачають зупинку ударів по інфраструктурі загалом.

"Донедавна у нас справді не було консенсусу щодо цих двох аспектів — енергетичного та інфраструктурного припинення вогню та чорноморського мораторію на вогонь — і сьогодні ми дісталися до цього місця", — сказав Віткофф

Чи братиме участь Україна в переговорах — наразі невідомо. Росія також офіційно не підтвердила свою присутність на зустрічі.

Раніше повідомлялось, що Україна, за словами президента Зеленського, підтримує ідею припинення ударів по важливих об'єктах терміном на 30 днів. Київ та Вашингтон готові підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів по військовій та цивільній інфраструктурі.

Водночас вже вночі президент України опублікував заяву, в якій зазначив, що по всій Україні "чутно", як Путін хоче миру. Мова йшла про нічні масовані атаки дронами по українських містах.