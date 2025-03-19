Зеленський зробив заяву про атаки на Україну після розмови Трампа та Путіна

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Після розмови Трампа та Путіна на Україну хвиля за хвилею насуваються атаки БпЛА. Відомо, що у столиці чули вибухи, і Володимир Зеленський висловився на цю тему.

Своє звернення він опублікував у Telegram.

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На що звернув увагу Зеленський

Президент України зазначив, що зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне Росії. Близько 40 "шахедів" в українському небі і їх намагається збити ППО.

Зеленський проінформував, що, на жаль, є влучання саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "шахеда" у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини.

Президент України заявив, що ці цинічні атаки Росії руйнують енергетику, інфраструктуру, нормальне життя українців. І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру.

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