Зеленский сделал заявление об атаках на Украину после разговора Трампа и Путина

"Слышно", как Путин хочет мира — Зеленский об атаках на Украину
После разговора Трампа и Путина на Украину волна за волной надвигаются атаки БпЛА. Известно, что в столице слышали взрывы, и Владимир Зеленский высказался на эту тему, ведь одним из результатов разговора Трампа и Путина была договоренность прекращения ударов по энергетике и инфраструктуре.
Свое обращение Зеленский опубликовал в Telegram.
На что обратил внимание Зеленский
Президент Украины отметил, что сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России. Около 40 "шахедов" в украинском небе и их пытается сбить ПВО.
Зеленский проинформировал, что, к сожалению, есть попадания именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины.
Президент Украины заявил, что эти циничные атаки России разрушают энергетику, инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что надо и дальше давить на Россию ради мира.
Как защититься от РФ
Зеленский отметил, что в давлении на РФ помогут реально мощные санкции и помощь Украине. Президент Украины обратил внимание на необходимость укрепления союзников и работу для гарантий безопасности. По мнению Зеленского, только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир.
Напомним, что сегодня в Киеве уже прогремели взрывы. Известно, что в столице работает противовоздушная оборона.
Также около 20:24 звуки взрывов были слышны на Киевщине. В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
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