Зеленский сделал заявление об атаках на Украину после разговора Трампа и Путина

Работа мобильных групп ППО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

После разговора Трампа и Путина на Украину волна за волной надвигаются атаки БпЛА. Известно, что в столице слышали взрывы, и Владимир Зеленский высказался на эту тему, ведь одним из результатов разговора Трампа и Путина была договоренность прекращения ударов по энергетике и инфраструктуре.

Свое обращение Зеленский опубликовал в Telegram.

Читайте также:

На что обратил внимание Зеленский

Президент Украины отметил, что сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России. Около 40 "шахедов" в украинском небе и их пытается сбить ПВО.

Зеленский проинформировал, что, к сожалению, есть попадания именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины.

Президент Украины заявил, что эти циничные атаки России разрушают энергетику, инфраструктуру, нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что надо и дальше давить на Россию ради мира.

Как защититься от РФ

Зеленский отметил, что в давлении на РФ помогут реально мощные санкции и помощь Украине. Президент Украины обратил внимание на необходимость укрепления союзников и работу для гарантий безопасности. По мнению Зеленского, только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир.

Напомним, что сегодня в Киеве уже прогремели взрывы. Известно, что в столице работает противовоздушная оборона.

Также около 20:24 звуки взрывов были слышны на Киевщине. В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.