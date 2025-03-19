Стороны попытаются договориться о временном прекращении огня в Украине

Спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Фото: Reuters

В воскресенье, 23 марта в Джидде, в Саудовской Аравии, состоятся очередные переговоры между США и Россией. На этот раз они будут касаться договоренностей, которые были достигнуты во время разговора между Трампом и Путиным.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, сообщает Reuters.

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По словам Уиткоффа, США на переговорах будут представлять советник Трампа по нацбезопасности Уолц и госсекретарь Рубио. Он подчеркнул, что договоренности о временном прекращении огня предусматривают остановку ударов по инфраструктуре в целом.

"До недавнего времени у нас действительно не было консенсуса относительно этих двух аспектов — энергетического и инфраструктурного прекращения огня и черноморского моратория на огонь — и сегодня мы добрались до этого места", — сказал Уиткофф

Будет ли участвовать Украина в переговорах - пока неизвестно. Россия также официально не подтвердила свое присутствие на встрече.

Ранее сообщалось, что Украина, по словам президента Зеленского, поддерживает идею прекращения ударов по важным объектам сроком на 30 дней. Киев и Вашингтон готовы поддерживать любые шаги, которые ведут к уменьшению ударов по военной и гражданской инфраструктуре.

В то же время уже ночью президент Украины опубликовал заявление, в котором отметил, что по всей Украине "слышно", как Путин хочет мира. Речь шла о ночных массированных атаках дронами по украинским городам.