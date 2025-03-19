Політики ЄС вважають, що Путін не хоче припинення війни, а намагається захопити всю Україну

Зустріч Трампа та Путіна у Гельсінкі у 2018 році. Фото: Reuters

Високопоставлені європейські чиновники, які були присутні на конференції The Raisina Dialogue 2025 у Нью-Делі, вже дали свою оцінку розмові Трампа та Путіна. Політики попередили, що диктатор РФ насправді не зацікавлений у жодній значущій мирній угоді.

Реакцію європейських посадовців на розмову двох президентів збирало видання Politico.

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Байба Браже, міністр закордонних справ Латвії, сказав виданню, що немає жодного показника того, що Росія хоче миру. А генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевьов зазначив, що Росія не змінила жодної зі своїх цілей і що Путін продовжує прагнути повного домінування над Україною.

"Путін дуже добре вміє маніпулювати громадською думкою та західними лідерами, тому ми повинні бути дуже, дуже обережними, коли маємо справу з такими людьми, як Путін", — додав Всевйов. "Крім того, він досвідчений офіцер КДБ".

На конференції Raisina Dialogue у Нью-Делі європейські лідери попередили, що погано узгоджена мирна угода матиме зворотний ефект, повідомляє Politico.

"Зараз настав час переконатися, що існує довгострокова та справедлива угода, яка не дає можливості Росії тільки посилюватися, знову атакувати та знову перемагати", — сказала міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

"Принаймні є певна обережність щодо того, що буде дано занадто багато, щоб змусити росіян сісти за стіл", — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Інші європейські чиновники побачили в розмові Трампа та Путіна мінус для РФ.

"М’яч на полі Путіна, і він справді ненавидить це", — сказав Владислав Бартошевський, заступник міністра закордонних справ Польщі. "Терпіння президента Трампа дещо обмежене, тому Росія може отримати сюрприз".

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом варто чекати на активізацію дипломатії з ключовими столицями Глобального півдня. Також він підтвердив, що станом на сьогодні дійсно немає консенсусу серед наших партнерів щодо членства України в НАТО.