Политики ЕС считают, что Путин не хочет прекращения войны, а пытается захватить всю Украину

Встреча Трампа и Путина в Хельсинки в 2018 году. Фото: Reuters

Высокопоставленные европейские чиновники, которые присутствовали на конференции The Raisina Dialogue 2025 в Нью-Дели, уже дали свою оценку разговору Трампа и Путина. Политики предупредили, что диктатор РФ на самом деле не заинтересован ни в одной значимой мирной сделке.

Реакцию европейских чиновников на разговор двух президентов собирало издание Politico.

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Байба Браже, министр иностранных дел Латвии, сказал изданию, что нет ни одного показателя того, что Россия хочет мира. А генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевьов отметил, что Россия не изменила ни одной из своих целей и что Путин продолжает стремиться к полному доминированию над Украиной.

"Путин очень хорошо умеет манипулировать общественным мнением и западными лидерами, поэтому мы должны быть очень, очень осторожными, когда имеем дело с такими людьми, как Путин", — добавил Всевйов. "Кроме того, он опытный офицер КГБ".

На конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели европейские лидеры предупредили, что плохо согласованное мирное соглашение будет иметь обратный эффект, сообщает Politico.

"Сейчас пришло время убедиться, что существует долгосрочная и справедливая сделка, которая не дает возможности России только усиливаться, снова атаковать и снова побеждать", — сказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

"По крайней мере есть определенная осторожность относительно того, что будет дано слишком много, чтобы заставить россиян сесть за стол", — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Другие европейские чиновники увидели в разговоре Трампа и Путина минус для РФ.

"Мяч на поле Путина, и он действительно ненавидит это", — сказал Владислав Бартошевский, заместитель министра иностранных дел Польши. "Терпение президента Трампа несколько ограничено, поэтому Россия может получить сюрприз".

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время стоит ждать активизации дипломатии с ключевыми столицами Глобального юга. Также он подтвердил, что по состоянию на сегодня действительно нет консенсуса среди наших партнеров относительно членства Украины в НАТО.