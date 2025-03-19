Дональд Трамп заявив, що підчас розмови з Путіним вони не обговорювали військову допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним тривала понад дві години й "була дуже доброю". Під час неї обговорювалось дуже багато питань стосовно майбутніх переговорів, але не йшлося про питання військової підтримки України.

Про це в інтерв'ю Fox News заявив Дональд Трамп, повідомляють Новини.LIVE.

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Президент США сказав, що попри довгу розмову тема військової підтримки України взагалі не обговорювалась.

"Ми взагалі не обговорювали це питання. Обговорили багато тем, але нічого про припинення допомоги", — зазначив Трамп.

Президент США зазначив, що розмова з Путіним тривала майже 2 години й пройшла "чудово".

Раніше ми повідомляли, що високопоставлені європейські чиновники, які були присутні на конференції The Raisina Dialogue 2025 у Нью-Делі, вже дали свою оцінку розмові Трампа та Путіна. Політики попередили, що диктатор РФ насправді не зацікавлений у жодній значущій мирній угоді.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом варто чекати на активізацію дипломатії з ключовими столицями Глобального півдня.