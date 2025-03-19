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Военная поддержка Украины — обсудили ли ее Трамп и Путин

19 марта 2025 02:17
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Дональд Трамп заявил, что во время разговора с Путиным они не обсуждали военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным длился более двух часов и "был очень хорошим". Во время него обсуждалось очень много вопросов относительно будущих переговоров, но речь не шла о вопросах военной поддержки Украины.

Об этом в интервью Fox News заявил Дональд Трамп, сообщают Новини.LIVE.

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Президент США сказал, что несмотря на долгий разговор тема военной поддержки Украины вообще не обсуждалась.

"Мы вообще не обсуждали этот вопрос. Обсудили много тем, но ничего о прекращении помощи", — отметил Трамп.

Президент США отметил, что разговор с Путиным длился почти 2 часа и прошел "прекрасно".

Ранее мы сообщали, что высокопоставленные европейские чиновники, которые присутствовали на конференции The Raisina Dialogue 2025 в Нью-Дели, уже дали свою оценку разговору Трампа и Путина. Политики предупредили, что диктатор РФ на самом деле не заинтересован ни в одной значимой мирной сделке.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время стоит ждать активизации дипломатии с ключевыми столицами Глобального юга.

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