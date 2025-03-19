Зустріч у Саудівській Аравії 23 березня матиме технічний характер, — Зеленський

Нова зустріч у Саудівській Аравії — Зеленський сказав, що обговорять

Наступна зустріч у Саудівській Аравії матиме технічний характер. В обговоренні візьмуть участь українські військові та енергетики.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Фінляндії в середу, 19 березня.

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Зеленський анонсував нову зустріч у Саудівській Аравії, яка цього разу відбудеться на технічному рівні.

"Наступна зустріч в Саудівській Аравії буде з нашими військовими, енергетиками. Це технічний рівень, не дипломатична зустріч, яка вже була", — сказав Президент.

На цій пресконференції Зеленський також окреслив ключові принципи, які є непорушними для країни у будь-яких перемовинах. Крім того глава держави наголосив, що для України існують ризики у разі припинення передачі розвідданих США.