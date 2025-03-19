Червоні лінії України на переговорах з Росією — Зеленський сказав, про що не говоритиме

термінова новина

Україна ніколи не поступиться незалежністю та суверенітетом, а також не допустить жодного впливу Росії на свою державність. Всі тимчасово окуповані території України ніколи не стануть російськими.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Фінляндії в середу, 19 березня.

Читайте також:

Червоні лінії для України

Зеленський окреслив ключові принципи, які є непорушними для країни у будь-яких перемовинах. За його словами, Україна ніколи не поступиться незалежністю та суверенітетом, а також не допустить жодного впливу Росії на свою державність.

"Я не збираюся обговорювати з ними, якою повинна бути наша армія, бо це питання нашої безпеки. Так само не планую вести переговори про економічні гарантії — головною гарантією безпеки для України є ЄС", — сказав Президент.

Глава держави також підкреслив, що всі тимчасово окуповані території залишаються українськими.

"Вони російськими не стануть ніколи", — підсумував Зеленський.

Новина доповнюється...