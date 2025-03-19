Закінчення війни в Україні — Зеленський сказав, коли розглянуть питання територій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Будь-які перемовини — це крихка можливість закінчити війну, особливо коли йдеться про Росію, яка не готова до її завершення. Першим кроком до миру має стати припинення вогню.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Фінляндії в середу, 19 березня.

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Територіальне питання

За словами Глави держави, першим кроком до миру має стати припинення вогню.

"Спочатку – тиша в небі, в морі, а це приведе до тиші на всьому фронті. Лише після цього можна говорити про територіальні питання", — сказав президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими.

"Для України визнання українських територій російськими — це червона лінія, ми на це не підемо", — зазначив український лідер.

Зеленський додав, що питання територій буде одним із чутливих і складних у майбутніх переговорах.

Також на цій пресконференції Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна в Україні закінчиться вже цього року. Крім того, глава держави окреслив червоні лінії для України у переговорах.