Окончание войны в Украине — Зеленский сказал, когда рассмотрят вопрос территорий

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Любые переговоры — это хрупкая возможность закончить войну, особенно когда речь идет о России, которая не готова к ее завершению. Первым шагом к миру должно стать прекращение огня.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Финляндии в среду, 19 марта.

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Территориальный вопрос

По словам Главы государства, первым шагом к миру должно стать прекращение огня.

"Сначала — тишина в небе, в море, а это приведет к тишине на всем фронте. Только после этого можно говорить о территориальных вопросах", — сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

"Для Украины признание украинских территорий российскими — это красная линия, мы на это не пойдем", — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что вопрос территорий будет одним из чувствительных и сложных в будущих переговорах.

Также на этой пресс-конференции Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что война в Украине закончится уже в этом году. Кроме того, глава государства очертил красные линии для Украины в переговорах.