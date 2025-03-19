Красные линии Украины на переговорах с Россией - Зеленский сказал, о чем не будет говорить

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Украина никогда не отдаст независимость и суверенитет, а также не допустит никакого влияния России на свою государственность. Все временно оккупированные территории Украины никогда не станут российскими.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Финляндии в среду, 19 марта.

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Зеленский очертил ключевые принципы, которые являются незыблемыми для страны в любых переговорах. По его словам, Украина никогда не поступится независимостью и суверенитетом, а также не допустит никакого влияния России на свою государственность.

"Я не собираюсь обсуждать с ними, какой должна быть наша армия, потому что это вопрос нашей безопасности. Так же не планирую вести переговоры об экономических гарантиях — главной гарантией безопасности для Украины является ЕС", — сказал Президент.

Глава государства также подчеркнул, что все временно оккупированные территории остаются украинскими.

"Они российскими не станут никогда", — подытожил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча в Саудовской Аравии будет иметь технический характер. Также глава государства подчеркнул, что первым шагом к миру должно стать прекращение огня.