Встреча в Саудовской Аравии 23 марта будет носить технический характер, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Следующая встреча в Саудовской Аравии будет иметь технический характер. В обсуждении примут участие украинские военные и энергетики.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Финляндии в среду, 19 марта.

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Зеленский анонсировал новую встречу в Саудовской Аравии, которая на этот раз состоится на техническом уровне.

"Следующая встреча в Саудовской Аравии будет с нашими военными, энергетиками. Это технический уровень, не дипломатическая встреча, которая уже была", — сказал Президент.

На этой пресс-конференции Зеленский также обозначил ключевые принципы, которые являются незыблемыми для страны в любых переговорах. Кроме того глава государства подчеркнул, что для Украины существуют риски в случае прекращения передачи разведданных США.