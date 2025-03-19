Разговор Зеленского с Трампом — о чем говорили лидеры - о чем говорили лидеры

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Речь шла о ситуации в Украине.

Новини.LIVE рассказывают подробности разговора лидеров.

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Общение лидеров длилось Украины и США продолжалось почти час. Трамп сообщил Зеленскому детали его разговора с Путиным, который состоялся накануне.

Кроме того, во время встречи согласовали детали режима тишины в небе, на море. Обсудили также методы достижения тишины на фронте. Зеленский рассказал Трампу о ситуации на фронте и освобождении пленных. Украина соглашается с прекращением ударов по энергетике РФ, но должен быть взаимный шаг и с российской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разговор с Дональдом Трампом был позитивным, содержательным и откровенным. Глава государства выразил благодарность за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

"Эта встреча команд значительно помогла двигаться к прекращению войны. Мы согласились, что Украина и Соединенные Штаты должны продолжать сотрудничество для достижения реального прекращения войны и длительного мира. Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством в этом году можно достичь длительного мира", — отметил Зеленский.

Президент Трамп поделился деталями разговора с Путиным и ключевыми вопросами, которые обсуждались. Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.

Президент добавил, что одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по инфраструктуре. По его словам, Украина согласилась на это.

"Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать. Наши команды обсуждали этот шаг в Джидде. Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта, и Украина приняла это предложение. Мы будем продолжать работать, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для создания возможности для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня", — сказал глава государства.

Украинская и американская команды получили поручение решить технические вопросы, связанные с выполнением и расширением режима частичного прекращения огня. Представители обеих стран готовы в ближайшие дни встретиться в Саудовской Аравии.

"Я поблагодарил президента Трампа и американский народ за поддержку. Я подчеркнул, что украинцы хотят мира, поэтому Украина приняла предложение о безусловном прекращении огня. Я подчеркнул важность концепции президента Трампа о мире через силу. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды", — добавил Зеленский.

Напомним, вчера, 18 марта, американский лидер также провел разговор с российским президентом. Мы писали о том, какие основные заявления прозвучали по итогам переговоров между Трампом и Путиным.

Также Новини.LIVE рассказывали о реакции Владимира Зеленского на разговор между Вашингтоном и Москвой. Украинский лидер сделал ряд заявлений по этому поводу.