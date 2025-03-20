Владимир Зеленский высказался об инициативе по размещению миротворцев в Украине

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Во время общения с журналистами Владимир Зеленский заявил о возможности привлечения иностранных миротворцев на территорию Украины. Также он ответил о возможной реакции на такую инициативу со стороны США.

Заявление президента Украины передает телемарафон "Єдині новини".

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По словам украинского лидера, численность британского спецназа еще не согласована, ведь есть разное видение на этот вопрос. Есть страны, которые готовы давать контингент, есть которые в случае повторной агрессии его дадут, есть те которые готовы располагать, есть и те которые на границе, или в опасных местах, на море и тому подобное.

"Пока мы должны отработать общее значение: конкретные страны с конкретным количеством и местах, где они готовы — находить компромиссные шаги", — заявил Зеленский.

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