Зеленський вважає, що повноцінну роботу ЗАЕС можна відновити за декілька років

Термінова новина

Володимир Зеленський впевнений, що Запорізьку атомну електростанцію треба повернути Україні. Тільки тоді вона зможе відновити свою роботу і безпечно працювати.

Про це Зеленський заявив журналістам, передає телемарафон "Єдині новини".

Читайте також:

Коли можна буде поновити нормальну роботу ЗАЕС

Президент України зазначив, що під окупацією ЗАЕС працювати не буде. На відновлення станції у разі її повернення під контроль України знадобиться трохи більше двох років.

"Треба десь два, два з половиною роки, щоб вона почала працювати й була безпечною для всього світу. Станцію треба повернути, бо сьогодні вона працює, а завтра росіяни її підірвуть", — заявив Зеленський.

Новина доповнюється...