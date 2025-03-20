Зеленський вважає, що повноцінну роботу ЗАЕС можна відновити за декілька років

Зеленський відповів, коли може поновити роботу ЗАЕС
Володимир Зеленський впевнений, що Запорізьку атомну електростанцію треба повернути Україні. Тільки тоді вона зможе відновити свою роботу і безпечно працювати.
Про це Зеленський заявив журналістам, передає телемарафон "Єдині новини".
Коли можна буде поновити нормальну роботу ЗАЕС
Президент України зазначив, що під окупацією ЗАЕС працювати не буде. На відновлення станції у разі її повернення під контроль України знадобиться трохи більше двох років.
"Треба десь два, два з половиною роки, щоб вона почала працювати й була безпечною для всього світу. Станцію треба повернути, бо сьогодні вона працює, а завтра росіяни її підірвуть", — заявив Зеленський.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!