Зеленский считает, что полноценную работу ЗАЭС можно восстановить за несколько лет

Зеленский ответил, когда может возобновить работу ЗАЭС
Владимир Зеленский уверен, что Запорожскую атомную электростанцию надо вернуть Украине. Только тогда она сможет возобновить свою работу и безопасно работать.
Об этом Зеленский заявил журналистам, передает телемарафон "Единые новости".
Когда можно будет возобновить нормальную работу ЗАЭС
Президент Украины отметил, что под оккупацией ЗАЭС работать не будет. На восстановление станции в случае ее возвращения под контроль Украины понадобится чуть больше двух лет.
"Надо где-то два, два с половиной года, чтобы она начала работать и была безопасной для всего мира. Станцию надо вернуть, потому что сегодня она работает, а завтра россияне ее взорвут", — заявил Зеленский.
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