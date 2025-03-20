Зеленский считает, что полноценную работу ЗАЭС можно восстановить за несколько лет

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Владимир Зеленский уверен, что Запорожскую атомную электростанцию надо вернуть Украине. Только тогда она сможет возобновить свою работу и безопасно работать.

Об этом Зеленский заявил журналистам, передает телемарафон "Единые новости".

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Президент Украины отметил, что под оккупацией ЗАЭС работать не будет. На восстановление станции в случае ее возвращения под контроль Украины понадобится чуть больше двух лет.

"Надо где-то два, два с половиной года, чтобы она начала работать и была безопасной для всего мира. Станцию надо вернуть, потому что сегодня она работает, а завтра россияне ее взорвут", — заявил Зеленский.

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