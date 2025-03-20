Зеленский заявил, что Норвегия увеличит поддержку для Украины

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что Норвегия увеличит поддержку Украины. По его словам, речь идет о почти восьми миллиардах долларов.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре в четверг, 20 марта.

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Поддержка Украины от Норвегии

"Хочу отметить недавнее решение Норвегии увеличить в этом году поддержку Украины до почти восьми миллиардов долларов. Это действительно добавляет нам долгосрочной уверенности, это очень сильный вклад", — подчеркнул Зеленский.

В то же время премьер Норвегии отметил, что его страна утраивает военную помощь Украине, которая будет переведена в поддержку артиллерией, боеприпасами, дронами и инвестициями в собственную украинскую базу производства.

Напомним, 20 марта Зеленский и Гар Стьоре обсудили усиление противовоздушной обороны и поставки самолетов F-16.

Также глава государства в Норвегии проведет встречи с министром финансов и бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, министром иностранных дел Эспеном Бартом Эйде и министром обороны Торе Сандвик.