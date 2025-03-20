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ППО і літаки F-16 — зустріч Зеленського з прем'єром Норвегії

20 березня 2025 15:57
Карина Приходько - Редактор
Зеленський зустрівся з прем'єром Норвегії — який результат для України
Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленського під час свого візиту в Норвегію 20 березня зустрівся з прем'єр-міністром країни Йонасом Гар Стере. Сторони поговорять про посилення протиповітряної оборони та постачання літаків F-16.

Про це йдеться на сайті Офісу президента

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Зустріч Зеленського та прем'єра Норвегії 

Зеленський розповів, що хоче поговорити з норвезьким прем'єром про ситуацію на фронті, дипломатію зі США та гарантії безпеки. 

зустріч Зеленського та прем'єра Норвегії
Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере. Фото: ОП

Крім того, під час зустрічі йтиметься про участь Норвегії в зусиллях для досягнення справедливого та сталого миру і напрацюванні спільного європейського плану. Зокрема, лідери обговорять зміцнення обороноздатності України, посилення ППО, постачання літаків F-16, артилерійських систем та боєприпасів, а також інвестиції в українське виробництво зброї.

"Ми вдячні Норвегії, вам, вашій команді, парламенту за велику підтримку — військову, гуманітарну та підтримку енергетики, що дуже важливо, особливо під час останніх трьох важких зим. Дуже вдячний, ми ніколи цього не забудемо", — сказав український президент на початку зустрічі.

Нагадаємо, 20 березня Зеленський прибув до Норвегії. Він проведе кілька зустрічей з чиновниками, зокрема, колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. 

Перебуваючи в Осло з візитом український президент дистанційно виступив у Європейській Раді, де розповів про ключові аспекти ситуації в Україні та дипломатичні зусилля з партнерами.

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