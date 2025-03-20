Зеленський виступив у Єврораді — головні заяви президента

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент Володимир Зеленський 20 березня виступив у Європейській Раді. Він, зокрема, розповів про ключові аспекти ситуації в Україні та дипломатичні зусилля з партнерами.

Новини.LIVE зібрали ключові заяви глави держави під час виступу по відеозв'язку.

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Ситуація в Україні

Зеленський розповів, що минулої ночі, 19 березня, російські війська здійснили масовану дронову атаку на Україну. Загалом армія РФ випустила 171 ударний безпілотник. За словами президента, ціллю ворога була українська інфраструктура.

Так, в Кропивницькому були пошкоджені житлові будинки, а також церква та школа. Серед поранених — четверо дітей. Ще один удар росіян припав на енергетичну інфраструктуру.

"Ми в Україні стикаємося з цим щодня і щоночі, ви це знаєте. І попри слова Путіна про нібито готовність припинити атаки — нічого не змінилося", — наголосив український лідер.

Артилерійські снаряди для України

Володимир Зеленський наголосив, що Україні необхідні кошти на артилерійські снаряди. Наша країна очікує підтримку від Європи у розмірі щонайменше 5 млрд євро, і була б за це дуже вдячною. Крім того, потрібні інвестиції у виробництво зброї.

"Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах. Європі потрібна технологічна незалежність, в тому числі у виробництві зброї. Все необхідне для захисту континенту має вироблятися тут, в Європі. Ми повинні працювати над цим разом. Я вдячний тим, хто вже робить конкретні кроки в цьому напрямку. Було б правильно, якби програма ReArm Europe почала діяти якомога швидше, це дуже корисна і далекоглядна ініціатива", — відзначив глава держави.

Тиск на Росію

Український президент підкреслив, що санкції проти Росії дуже необхідні і закликав Європу не послаблювати тиск. На думку Зеленського, обмеження повинні залишатися в силі до тих пір, поки Росія не почне виводити свої війська з наших територій і повністю не компенсує збитки, завдані її агресією.

"Я закликаю вас продовжувати боротися проти схем ухилення від санкцій і спроб Росії фінансувати свої військові зусилля. Поточні дипломатичні зусилля не означають, що на Росію має зменшитися тиск. Це має вирішальне значення для зменшення шансів на російську містифікацію", — заявив Зеленський.

Він додав, що Москва легко нехтує своїми обіцянками і саме тому Україна та її партнери повинні підштовхувати Росію до миру. Президент вірить, що разом з Європою, США та іншими союзниками це вдасться зробити.

Розмова з Трампом

"Вчора я мав продуктивну розмову з президентом Трампом. З самого початку Україна виступала за те, що ми зараз обговорюємо — припинення атак на енергетику та інфраструктуру, а також припинення вогню на морі. І ми продовжуємо підтримувати ці зусилля", — повідомив український президент.

За його словами, українська та американська команди також працюватимуть над досягненням повного припинення вогню на суші. Тому Володимир Зеленський закликав Європу допомогти в цьому, адже "Путін повинен припинити висувати непотрібні вимоги, які лише затягують війну, і повинен почати виконувати те, що він обіцяє світові".

"Вже могло б пройти понад тиждень без вбивств, без ударів, без вогню — якби Путін не був єдиним, хто продовжує цю війну. Пропозиції, зроблені в Джидді 11 березня, все ще залишаються на столі. Ми повинні продовжувати тиснути на Росію, щоб вони стали реальністю", — наголосив глава держави.

Вступ України до ЄС

Зеленський зазначив, що Україна виконала всі вимоги для вступу до ЄС, але зараз існують серйозні труднощі у відкритті першого та інших переговорних кластерів щодо цього питання.

"Європейські зусилля, які повинні принести більше безпеки і миру, також постійно блокуються. І я вважаю, що це неправильно. Європа повинна мати спосіб запобігти блокуванню окремими акторами того, що необхідно для всіх", — вважає український президент.

Він подякував усім, хто працює з Україною над її майбутніми гарантіями безпеки, а також запросив долучитися до цих зусиль тих, хто ще цього не зробив.

"Всі ми маємо бути максимально ефективними в цій роботі над гарантіями безпеки — і максимально швидкими. Швидкість у досягненні цих результатів означає наближення миру і міцність миру", — підсумував президент.

Нагадаємо, під час телефонного дзвінка Трампа та Зеленського 19 березня лідери говорили про Запорізьку АЕС.

У Білому домі розкрили подробиці розмови президентів та назвали теми обговорення.