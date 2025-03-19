Розмова Трампа з Зеленським — Білому домі розкрили деталі

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським у середу, 19 березня, була "фантастичною". Зеленський подякував Трампу за продуктивний початок роботи української та американської команд.

Про це пише Sky News з посиланням на американських слова Мара Рубіо та Майка Волца.

Читайте також:

Деталі розмови між Трампом та Зеленським

Трамп повністю поінформував Зеленського про свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він розповів, які ключові питання обговорювалися. Вашингтон та Київ розглянули ситуацію в Курську й домовилися тісно обмінюватися інформацією стосовно ситуації на полі бою.

"Президент Зеленський попросив додаткові системи протиповітряної оборони для захисту його цивільних осіб, зокрема ракетні системи Patriot, президент Трамп погодився працювати з ним, щоб знайти те, що було доступно, зокрема в Європі", — йдеться у повідомленні.

Крім того, лідери також домовилися про часткове припинення вогню проти енергетики. Найближчим часом технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії, аби обговорити розширення режиму припинення вогню.

"Вони погодилися, що це може бути першим кроком до повного припинення війни та забезпечення безпеки. Президент Зеленський був вдячний за лідерство Президента в цих зусиллях і підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню", — зазначається у повідомленні.

Президент Трамп також обговорив українське електропостачання та атомні електростанції. Він заявив, що США можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці. Найкращим захистом для інфраструктури України буде американське володіння цими електростанціями, вважають у США.

Президент Зеленський також подякував президенту Трампу за те, що він продовжує наполягати на гуманітарних питаннях, зокрема, що стосується обміну військовополоненими. Він повідомив про проведення успішного обміну.

"Президент Трамп також запитав президента Зеленського про дітей, які зникли безвісти в Україні під час війни, включно з тими, які були викрадені. Президент Трамп пообіцяв тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб допомогти переконатися, що цих дітей повернули додому", — зазначають у повідомленні.

Сторони будуть працювати надалі задля припинення вогню. Президенти підкреслили, що на подальших зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до міцного миру та безпеки.

Нагадаємо, на прохання Зеленського надати Україні ППО Трамп заявив, що "перевірить запаси". Зокрема, йдеться про зенітний ракетний комплекс Patriot.

Також глава держави зазначив, що Україна погодилась на припинення ударів по інфраструктурі РФ. Над цим продовжать працювати.