Разговор Трампа с Зеленским — в Белом доме раскрыли детали

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в среду, 19 марта, был "фантастическим". Зеленский поблагодарил Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на американских слова Мара Рубио и Майка Волца.

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Детали разговора между Трампом и Зеленским

Трамп полностью проинформировал Зеленского о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассказал, какие ключевые вопросы обсуждались. Вашингтон и Киев рассмотрели ситуацию в Курске и договорились тесно обмениваться информацией о ситуации на поле боя.

"Президент Зеленский попросил дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты его гражданских лиц, в частности ракетные системы Patriot, президент Трамп согласился работать с ним, чтобы найти то, что было доступно, в частности, в Европе", — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры также договорились о частичном прекращении огня против энергетики. В ближайшее время технические группы встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня.

"Они согласились, что это может быть первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности. Президент Зеленский был благодарен за лидерство Президента в этих усилиях и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня", — отмечается в сообщении.

Президент Трамп также обсудил украинское электроснабжение и атомные электростанции. Он заявил, что США могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике. Лучшей защитой для инфраструктуры Украины будет американское владение этими электростанциями, считают в США.

Президент Зеленский также поблагодарил президента Трампа за то, что он продолжает настаивать на гуманитарных вопросах, в частности, что касается обмена военнопленными. Он сообщил о проведении успешного обмена.

"Президент Трамп также спросил президента Зеленского о детях, пропавших без вести в Украине во время войны, включая тех, которые были похищены. Президент Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы помочь убедиться, что этих детей вернули домой", — отмечают в сообщении.

Стороны будут работать в дальнейшем для прекращения огня. Президенты подчеркнули, что на дальнейших встречах команды могут согласовать все необходимые аспекты продвижения к прочному миру и безопасности.

Напомним, на просьбу Зеленского предоставить Украине ПВО Трамп заявил, что "проверит запасы". В частности, речь идет о зенитном ракетном комплексе Patriot.

Также глава государства отметил, что Украина согласилась на прекращение ударов по инфраструктуре РФ. Над этим продолжат работать.