Зеленський попросив у Трампа нові системи ППО для України

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у середу, 19 березня, попросив нові системи протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про зенітний ракетний комплекс Patriot.

Про це повідомила прессекретарка Білого Дому Керолайн Лівітт на пресконференції.

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Трамп у відповідь Зеленському зазначив, що "перевірить запаси".

Крім того, прессекретарка Білого дому Ліввіт підтвердила, що лідери узгодили часткове припинення ударів по енергетичних об’єктах.

Нагадаємо, Ліввіт повідомила, що Трамп та Зеленський домовилися продовжувати працювати разом для досягнення тривалого миру в Україні.

Також під час розмови американський лідер висловив бажання, щоб Україна передала електростанції у власність США.