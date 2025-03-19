Зеленский попросил у Трампа новые системы ПВО для Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в среду, 19 марта, попросил новые системы противовоздушной обороны. В частности, речь идет о зенитном ракетном комплексе Patriot.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт на пресс-конференции.

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Трамп в ответ Зеленскому отметил, что "проверит запасы".

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Ливвит подтвердила, что лидеры согласовали частичное прекращение ударов по энергетическим объектам.

Напомним, Ливвит сообщила, что Трамп и Зеленский договорились продолжать работать вместе для достижения длительного мира в Украине.

Также во время разговора американский лидер выразил желание, чтобы Украина передала электростанции в собственность США.