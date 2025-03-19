Розмова Трампа та Зеленського 19 березня — що сказали у Білому домі

Керолайн Лівітт. Фото: скриншот

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала розмову лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа із Президентом України Володимиром Зеленським у середу, 19 березня.

Про це Керолайн Лівітт сказала на пресконференції у Білому домі у середу, 19 березня.

Читайте також:

Розмова Трампа та Зеленського 19 березня

Лідер США заявив, що розмова з Президентом України була дуже плідною та тривала протягом години. Дискусія ґрунтувалася на тому, про що говорив Трамп з російським диктатором Володимиром Путіним 18 березня.

"Президент Трамп обговорив з Президентом Зеленським цього ранку те, щоб привести Україну та Росію до спільного знаменника. І Президент Трамп сказав декілька разів, цінні життя та гроші, котрі Україна та Росія витрачає на цю війну, краще витрачати на інші речі. Цей жахливий конфлікт ніколи би не почався, якби Трамп був президентом на той час. Він хоче його закінчити раз і назавжди", — наголосила Лівітт.

Лідери домовилися продовжувати працювати разом для досягнення тривалого миру в Україні.

Нагадаємо, сторони під час розмови узгодили деталі режиму тиші в небі та на морі. Обговорили також методи досягнення спокою на фронті.

А Трамп після розмови із Зеленським заявив про правильний шлях. Він попросив свою команду надати точний опис обговорюваних питань.