Розмова Трампа із Зеленським 19 березня — що обговорили лідери

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що завершив телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Він назвав її "дуже хорошою".

Про це Дональд Трамп написав у TruthSocial у середу, 18 березня.

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Американський президент зазначив, що розмова тривала приблизно годину. За його словами, значна частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з російським диктатором Володимиром Путіним з метою узгодження запитів і потреб Росії і України.

"Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу Державного секретаря Марко Рубіо і Радника з національної безпеки Майкла Вальца дати точний опис обговорюваних питань", — наголосив Трамп.

За його словами, заява буде опублікована найближчим часом.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 березня Трамп провів розмову з Путіним. Зокрема, вони обговорили рух до миру, військову допомогу для України та мобілізацію.

А згодом Зеленський за підсумком розмови між лідерами РФ та США провів пресконференцію.