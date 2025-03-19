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Розмова Трампа із Зеленським — перша заява лідера США

19 березня 2025 17:47
Аркадій Пастула - Редактор
Розмова Трампа із Зеленським 19 березня — що обговорили лідери
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що завершив телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Він назвав її "дуже хорошою".

Про це Дональд Трамп написав у TruthSocial у середу, 18 березня.

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Американський президент зазначив, що розмова тривала приблизно годину. За його словами, значна частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з російським диктатором Володимиром Путіним з метою узгодження запитів і потреб Росії і України.

"Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу Державного секретаря Марко Рубіо і Радника з національної безпеки Майкла Вальца дати точний опис обговорюваних питань", — наголосив Трамп.

За його словами, заява буде опублікована найближчим часом.

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Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 березня Трамп провів розмову з Путіним. Зокрема, вони обговорили рух до миру, військову допомогу для України та мобілізацію.

А згодом Зеленський за підсумком розмови між лідерами РФ та США провів пресконференцію.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна політики
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