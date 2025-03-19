Розмова Трампа із Зеленським 19 березня — що обговорили лідери

Розмова Трампа із Зеленським — перша заява лідера США
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що завершив телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Він назвав її "дуже хорошою".
Про це Дональд Трамп написав у TruthSocial у середу, 18 березня.
Трамп поговорив із Зеленським
Американський президент зазначив, що розмова тривала приблизно годину. За його словами, значна частина ґрунтувалася на вчорашній розмові з російським диктатором Володимиром Путіним з метою узгодження запитів і потреб Росії і України.
"Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу Державного секретаря Марко Рубіо і Радника з національної безпеки Майкла Вальца дати точний опис обговорюваних питань", — наголосив Трамп.
За його словами, заява буде опублікована найближчим часом.
Нагадаємо, 18 березня Трамп провів розмову з Путіним. Зокрема, вони обговорили рух до миру, військову допомогу для України та мобілізацію.
А згодом Зеленський за підсумком розмови між лідерами РФ та США провів пресконференцію.
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