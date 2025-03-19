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Трамп і Зеленський проводять телефонну розмову

19 березня 2025 16:46
Анастасія Писаненко - редактор
Переговори Трампа та Зеленського 19 березня - лідери почали розмову
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

У середу, 19 березня, Президент України Володимир Зеленський та американський лідер почали переговори. Свою розмову вони ведуть телефоном.

Про це повідомив помічник президента та заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно у Х.

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Пост Дена Скавіно. Фото: скріншот

Що відомо про переговори Зеленського та Трампа

"Прямо зараз  — президент Трамп перебуває в Овальному кабінеті під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським", — написав представник Білого ому.

Нагадаємо, у вівторок, 18 березня, між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним відбулась телефонна розмова. Під час неї обговорили умови припинення війни в Україні.

На розмову між Путіним та Трампом відреагував Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори
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