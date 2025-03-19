Китай закликав до мирного врегулювання після розмови Путіна і Трампа

У Китаї прокоментували розмову Путіна і Трампа щодо України
Китай офіційно відреагував на телефонну розмову між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 18 березня. Під час цієї бесіди лідери двох держав обговорили нормалізацію російсько-американських відносин, а також війну в Україні.
Офіційну реакцію висловила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє Global Times.
Китай відреагував на переговори між Трампом та Путіним
Речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що Китай "взяв до відома відповідні повідомлення". Також у МЗС КНР додали, що з самого початку Китай займав позицію мирного врегулювання конфлікту і виступав за його вирішення шляхом діалогу та переговорів.
"Китайська сторона рада бачити всі зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, вважаючи, що це необхідний крок до миру", — сказала Мао Нін.
Нагадаємо, у вівторок, 18 березня, між президентом США Дональдом Трампом та російським президентом Володимиром Путіним відбулась телефонна розмова. Під час неї обговорили умови припинення війни в Україні.
Цікаво, що після розмови у Москві біля американського посольства почали прибирати пропагандистську військову символіку.
На розмову між Путіним та Трампом відреагував Володимир Зеленський.
А видання Politico оприлюднило реакцію європейських політиків на розмову Путіна та Трампа.
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