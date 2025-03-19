Китай закликав до мирного врегулювання після розмови Путіна і Трампа

Речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін. Фото: Global Times

Китай офіційно відреагував на телефонну розмову між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 18 березня. Під час цієї бесіди лідери двох держав обговорили нормалізацію російсько-американських відносин, а також війну в Україні.

Офіційну реакцію висловила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє Global Times.

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Речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що Китай "взяв до відома відповідні повідомлення". Також у МЗС КНР додали, що з самого початку Китай займав позицію мирного врегулювання конфлікту і виступав за його вирішення шляхом діалогу та переговорів.

"Китайська сторона рада бачити всі зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, вважаючи, що це необхідний крок до миру", — сказала Мао Нін.

Нагадаємо, у вівторок, 18 березня, між президентом США Дональдом Трампом та російським президентом Володимиром Путіним відбулась телефонна розмова. Під час неї обговорили умови припинення війни в Україні.

Цікаво, що після розмови у Москві біля американського посольства почали прибирати пропагандистську військову символіку.

На розмову між Путіним та Трампом відреагував Володимир Зеленський.

А видання Politico оприлюднило реакцію європейських політиків на розмову Путіна та Трампа.