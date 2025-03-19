Китай призвал к мирному урегулированию после разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин. Фото: Global Times

Китай официально отреагировал на телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта. Во время этой беседы лидеры двух государств обсудили нормализацию российско-американских отношений, а также войну в Украине.

Официальную реакцию выразила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, сообщает Global Times.

Читайте также:

Китай отреагировал на переговоры между Трампом и Путиным

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китай "принял к сведению соответствующие сообщения". Также в МИД КНР добавили, что с самого начала Китай занимал позицию мирного урегулирования конфликта и выступал за его решение путем диалога и переговоров.

"Китайская сторона рада видеть все усилия, направленные на достижение прекращения огня, считая, что это необходимый шаг к миру", — сказала Мао Нин.

Напомним, во вторник, 18 марта, между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Во время него обсудили условия прекращения войны в Украине.

Интересно, что после разговора в Москве возле американского посольства начали убирать пропагандистскую военную символику.

На разговор между Путиным и Трампом отреагировал Владимир Зеленский.

А издание Politico обнародовало реакцию европейских политиков на разговор Путина и Трампа.