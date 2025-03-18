Пропагандистську символіку з написами ZVO прибрали біля посольства США у Москви

Президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Путін. Фото: Reuters

Сьогодні відбулась телефонна розмова між президентом США Трампом та диктатором РФ Путіним, що тривала понад дві години. Одним з її результатів стало те, що навколо американського посольства у Москві стали прибирати символіку так званої "СВО".

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на російські Telegram-канали.

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Місцеві мешканці діляться інформацією, що навпроти посольства провели демонтажні роботи з ліквідації інсталяції з літерами ZVO, які використовують російські окупанти. Ця інсталяція простояла там півтора роки разом з написом "Ми разом".

Проте робочі кажуть, що з переговорами це жодним чином не пов'язано, а символіку вони прибрали тимчасово, "щоб помити, бо вона забруднилась". Заявили, що робили так і минулого року.

Нагадаємо, переговори між Трампом та Путіним завершені. Згідно з російськими джерелами, розмова пройшла "дуже успішно".

Також Путін, ймовірно, навмисно затримав розмову з лідером США, через що вона почалася на годину пізніше.