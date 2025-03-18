Пропагандистскую символику с надписями ZVO убрали возле посольства США в Москве

Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Путин. Фото: Reuters

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом США Трампом и диктатором РФ Путиным, который длился более двух часов. Одним из его результатом стало то, что вокруг американского посольства в Москве стали убирать символику так называемой "СВО".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на российские Telegram-канали.

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Местные жители делятся информацией, что напротив посольства провели демонтажные работы по ликвидации инсталляции с буквами ZVO, которые используют российские оккупанты. Эта инсталляция простояла там полтора года вместе с надписью "Мы вместе".

Однако рабочие говорят, что с переговорами это никак не связано, а символику они убрали временно, "чтобы помыть, потому что она загрязнилась". Заявили, что делали так и в прошлом году.

Напомним, переговоры между Трампом и Путиным завершены. Согласно российским источникам, разговор прошел "очень успешно".

Также Путин, вероятно, намеренно задержал разговор с лидером США, из-за чего он начался на час позже.