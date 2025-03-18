Пропагандистскую символику с надписями ZVO убрали возле посольства США в Москве

После разговора Трампа с Путиным в Москве убирают пропаганду
Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом США Трампом и диктатором РФ Путиным, который длился более двух часов. Одним из его результатом стало то, что вокруг американского посольства в Москве стали убирать символику так называемой "СВО".
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на российские Telegram-канали.
Какую символику убирают под посольством США
Местные жители делятся информацией, что напротив посольства провели демонтажные работы по ликвидации инсталляции с буквами ZVO, которые используют российские оккупанты. Эта инсталляция простояла там полтора года вместе с надписью "Мы вместе".
Однако рабочие говорят, что с переговорами это никак не связано, а символику они убрали временно, "чтобы помыть, потому что она загрязнилась". Заявили, что делали так и в прошлом году.
Напомним, переговоры между Трампом и Путиным завершены. Согласно российским источникам, разговор прошел "очень успешно".
Также Путин, вероятно, намеренно задержал разговор с лидером США, из-за чего он начался на час позже.
Читайте Новини.LIVE!