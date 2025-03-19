Переговоры Трампа и Зеленского 19 марта - лидеры начали разговор

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

В среду, 19 марта, Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер начали переговоры. Свой разговор они ведут по телефону.

Об этом сообщил помощник президента и заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино в Х.

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Что известно о переговорах Зеленского и Трампа

"Прямо сейчас — президент Трамп находится в Овальном кабинете во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским", — написал представитель Белого ому.

Напомним, во вторник, 18 марта, между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Во время него обсудили условия прекращения войны в Украине.

На разговор между Путиным и Трампом отреагировал Владимир Зеленский.