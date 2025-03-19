Разговор Трампа с Зеленским 19 марта — что обсудили лидеры

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что завершил телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он назвал его "очень хорошим".

Об этом Дональд Трамп написал в TruthSocial в среду, 18 марта.

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Американский президент отметил, что разговор длился около часа. По его словам, значительная часть основывалась на вчерашнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным с целью согласования запросов и потребностей России и Украины.

"Мы находимся на правильном пути, и я попрошу Государственного секретаря Марко Рубио и Советника по национальной безопасности Майкла Вальца дать точное описание обсуждаемых вопросов", — подчеркнул Трамп.

По его словам, заявление будет опубликовано в ближайшее время.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, 18 марта Трамп провел разговор с Путиным. В частности, они обсудили движение к миру, военную помощь для Украины и мобилизацию.

А впоследствии Зеленский по итогам разговора между лидерами РФ и США провел пресс-конференцию.