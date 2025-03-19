Разговор Трампа и Зеленского 19 марта — что сказали в Белом доме

Кэролайн Ливитт. Фото: скриншот

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала разговор лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 19 марта.

Об этом Кэролайн Ливитт сказала на пресс-конференции в Белом доме в среду, 19 марта.

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Лидер США заявил, что разговор с Президентом Украины был очень плодотворным и продолжался в течение часа. Дискуссия основывалась на том, о чем говорил Трамп с российским диктатором Владимиром Путиным 18 марта.

"Президент Трамп обсудил с Президентом Зеленским этим утром то, чтобы привести Украину и Россию к общему знаменателю. И Президент Трамп сказал несколько раз, ценные жизни и деньги, которые Украина и Россия тратит на эту войну, лучше тратить на другие вещи. Этот ужасный конфликт никогда бы не начался, если бы Трамп был президентом в то время. Он хочет его закончить раз и навсегда", — подчеркнула Ливитт.

Лидеры договорились продолжать работать вместе для достижения длительного мира в Украине.

Напомним, стороны во время разговора согласовали детали режима тишины в небе и на море. Обсудили также методы достижения спокойствия на фронте.

А Трамп после разговора с Зеленским заявил о правильном пути. Он попросил свою команду предоставить точное описание обсуждаемых вопросов.