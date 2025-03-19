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Трамп хоче, аби Україна передала електростанції у власність США

19 березня 2025 20:02
Ольга Антоновська - редактор
Трамп хоче, аби Зеленський віддав електростанції у власність США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському про те, що США готові допомогти в управлінні українськими електростанціями та АЕС. Американська власність на електростанції в Україні буде найкращим захистом для цих об'єктів.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт у середу, 19 березня.

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Трамп обговорив із Зеленським електропостачання та АЕС України. Він зазначив, що США можуть стати захистом для цих об'єктів.

"Трамп сказав, що США можуть допомогти керувати цими станціями, маючи досвід в енергетиці. Американське володіння цими об'єктами — найкраще захистить та підтримає енергетичну інфраструктуру України", — зазначила Левітт.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, відбулась розмова між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Йшлося про припинення вогню та інші важливі питання, що стосуються України.

Також Президент України Володимир Зеленський погодився на припинення ударів по інфраструктурі РФ. Це обговорили під час спілкування з Трампом.

Володимир Зеленський Дональд Трамп АЕС війна в Україні енергетика
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