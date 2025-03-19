Зеленський згоден припинити удари по інфраструктурі РФ — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський погодився на припинення ударів по інфраструктурі РФ. Це було однією з тем розмови президента України з Трампом.

Про це пише Bloomberg у середу, 19 березня.

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Сьогодні відбулась телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Політики обговорили низку питань стосовно України. Зокрема, йшлося про припинення ударів по інфраструктурі. Як повідомляє видання, Президент України погодився на це.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію американського лідера Дональда Трампа про 30-денну відмову від ударів по інфраструктурі. Це обговорили у вівторок, 18 березня.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував згоду Путіна не атакувати енергетичну інфраструктуру України. Він вважає, що ця обіцянка не має значення.