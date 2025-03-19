Зеленский согласен прекратить удары по инфраструктуре РФ - СМИ

Зеленский согласился прекратить удары по инфраструктуре РФ, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по инфраструктуре РФ. Это было одной из тем разговора президента Украины с Трампом.
Об этом пишет Bloomberg в среду, 19 марта.
Прекратит ли Украина удары по инфраструктуре РФ
Сегодня состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Политики обсудили ряд вопросов относительно Украины. В частности, речь шла о прекращении ударов по инфраструктуре. Как сообщает издание, Президент Украины согласился на это.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном отказе от ударов по инфраструктуре. Это обсудили во вторник, 18 марта.
Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал согласие Путина не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Он считает, что это обещание не имеет значения.
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