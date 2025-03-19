Зеленский согласен прекратить удары по инфраструктуре РФ - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по инфраструктуре РФ. Это было одной из тем разговора президента Украины с Трампом.

Об этом пишет Bloomberg в среду, 19 марта.

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Сегодня состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Политики обсудили ряд вопросов относительно Украины. В частности, речь шла о прекращении ударов по инфраструктуре. Как сообщает издание, Президент Украины согласился на это.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном отказе от ударов по инфраструктуре. Это обсудили во вторник, 18 марта.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал согласие Путина не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Он считает, что это обещание не имеет значения.