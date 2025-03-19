Пісторіус відреагував на згоду Путіна не атакувати енергетичну інфраструктуру України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував згоду російського диктатора Володимира Путіна не атакувати енергетичну інфраструктуру України. За його словами, ця обіцянка не має значення, адже вона має хороший захист.

Про це Борис Пісторіус заявив в ефірі ZDF у середу, 19 березня.

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Пісторіус наголосив, що диктатор Росії нічого не втрачає, обіцяючи не бити по енергооб'єктах України. Однак він продовжує атаки на цивільну інфраструктуру.

"Путін грає в гру, і я впевнений, що американський президент не зможе довго стояти осторонь і спостерігати… Настане момент, коли він відреагує з точки зору сили і репутації США", — зазначив міністр оборони Німеччини.

Пісторіус заявив, що стратегія Путіна спрямована на ослаблення Києва та використання перерви в бойових діях для підготовки нового наступу.

"Зараз ми говоримо про припинення вогню, і одна сторона не може просто прийняти умови. Або буде досягнуто припинення вогню з обох сторін, але тоді обидві сторони також повинні бути в змозі підготуватися до порушення режиму припинення вогню", — додав Пісторіус.

Нагадаємо, 18 березня Путін погодився на 30-денне припинення атак Росії та України на інфраструктуру.

Однак у ніч проти 19 березня окупанти здійснили чергову масовану атаку, застосувавши ракети та безпілотники.