Писториус отреагировал на согласие Путина не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал согласие российского диктатора Владимира Путина не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, это обещание не имеет значения, ведь она имеет хорошую защиту.

Об этом Борис Писториус заявил в эфире ZDF в среду, 19 марта.

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Писториус отметил, что диктатор России ничего не теряет, обещая не бить по энергообъектам Украины. Однако он продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру.

"Путин играет в игру, и я уверен, что американский президент не сможет долго стоять в стороне и наблюдать... Наступит момент, когда он отреагирует с точки зрения силы и репутации США", — отметил министр обороны Германии.

Писториус заявил, что стратегия Путина направлена на ослабление Киева и использование перерыва в боевых действиях для подготовки нового наступления.

"Сейчас мы говорим о прекращении огня, и одна сторона не может просто принять условия. Либо будет достигнуто прекращение огня с обеих сторон, но тогда обе стороны также должны быть в состоянии подготовиться к нарушению режима прекращения огня", — добавил Писториус.

Напомним, 18 марта Путин согласился на 30-дневное прекращение атак России и Украины на инфраструктуру.

Однако в ночь на 19 марта оккупанты совершили очередную массированную атаку, применив ракеты и беспилотники.