Трамп хочет, чтобы Зеленский отдал электростанции в США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому о том, что США готовы помочь в управлении украинскими электростанциями и АЭС. Американская собственность на электростанции в Украине будет лучшей защитой для этих объектов.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в среду, 19 марта.

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Трамп обсудил с Зеленским электроснабжение и АЭС Украины. Он отметил, что США могут стать защитой для этих объектов.

"Трамп сказал, что США могут помочь управлять этими станциями, имея опыт в энергетике. Американское владение этими объектами — лучше всего защитит и поддержит энергетическую инфраструктуру Украины", — отметила Левитт.

Напомним, сегодня, 19 марта, состоялся разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Речь шла о прекращении огня и других важных вопросах, касающихся Украины.

Также Президент Украины Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по инфраструктуре РФ. Это обсудили во время общения с Трампом.