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Зеленський говорив із Трампом щодо ЗАЕС — деталі

20 березня 2025 00:00
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив із Трампом ситуацію на Запорізькій АЕС — що відомо
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у розмові з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом обговорював Запорізьку атомну електростанцію. Наразі вона перебуває під окупацією росіян.

Про це український лідер сказав журналістам у середу, 19 березня.

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Глава держави уточнив, що сторони не обговорювали передачу українських атомних електростанцій для Штатів, а йшлося лише про ситуацію на ЗАЕС. Він підтвердив можливу участь Америки у її відновленні.

"Йшлося про атомну електростанцію, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією. Я відповів, що так, якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові обговорити це. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка перебуває під контролем "патріотів" (росіян - ред.)", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Запорізька АЕС не зможе працювати без України. Він сподівається на допомогу від МАГАТЕ.

Також глава держави зазначив, що для відновлення ЗАЕС знадобиться декілька років, фінансові ресурси та кваліфіковані фахівці.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна ЗАЕС
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