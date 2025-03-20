Зеленский обсудил с Трампом ситуацию на Запорожской АЭС — что известно

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом обсуждал Запорожскую атомную электростанцию. Сейчас она находится под оккупацией россиян.

Об этом украинский лидер сказал журналистам в среду, 19 марта.

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Глава государства уточнил, что стороны не обсуждали передачу украинских атомных электростанций для Штатов, а речь шла только о ситуации на ЗАЭС. Он подтвердил возможное участие Америки в ее восстановлении.

"Речь шла об атомной электростанции, которая сейчас находится под временной оккупацией. Я ответил, что да, если будет возможность модернизировать, вкладывать деньги и тому подобное. Мы готовы обсудить это. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под контролем "патриотов" (россиян - ред.)", — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Запорожская АЭС не сможет работать без Украины. Он надеется на помощь от МАГАТЭ.

Также глава государства отметил, что для восстановления ЗАЭС понадобится несколько лет, финансовые ресурсы и квалифицированные специалисты.