Чому Україна не може відмовитися від ЗАЕС — пояснення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: LRT

Без України існування Запорізької атомної електростанції є неможливим. Для її відновлення знадобиться кілька років, фінансові ресурси та кваліфіковані фахівці.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами.

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Без України існування Запорізької АЕС неможливе

"Сам цей момент, сама станція — це проблема для росіян, велика проблема. І вона буде постійно підійматися. Тобто, в принципі без України її існування неможливе", — сказав Зеленський.

За словами українського лідера, щоб відновити ЗАЕС, потрібні гроші, фахівці та багато часу.

Він також підкреслив, що на Запорізькій атомній електростанції немає дамб і технічної води. Для її відновлення необхідно провести багато дорогих процесів.

"Для нас це також проблема, бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості. Росіяни обстрілювали станцію. Я впевнений, що вони хочуть її підключити й зараз", — додав президент.

Він висловив впевненість, що росіяни будуть робити політичні та публічні заяви про те, що станція незабаром запрацює і буде постачати електрику на території, підконтрольні окупантам.

"Так воно не буде швидко. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що наразі ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною. Причиною є постійні обстріли України.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що через відсутність українських фахівців на ЗАЕС її системи поступово виходять з ладу.