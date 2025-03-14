Почему Украина не может отказаться от ЗАЭС — объяснение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: LRT

Без Украины существование Запорожской атомной электростанции невозможно. Для ее восстановления понадобится несколько лет, финансовые ресурсы и квалифицированные специалисты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.

Читайте также:

Без Украины существование Запорожской АЭС невозможно

"Сам этот момент, сама станция — это проблема для россиян, большая проблема. И она будет постоянно подниматься. То есть, в принципе без Украины ее существование невозможно", — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, чтобы восстановить ЗАЭС, нужны деньги, специалисты и много времени.

Он также подчеркнул, что на Запорожской атомной электростанции нет дамб и технической воды. Для ее восстановления необходимо провести много дорогостоящих процессов.

"Для нас это также проблема, потому что это наша станция. Потерянные деньги, потерянные возможности. Россияне обстреливали станцию. Я уверен, что они хотят ее подключить и сейчас", — добавил президент.

Он выразил уверенность, что россияне будут делать политические и публичные заявления о том, что станция вскоре заработает и будет поставлять электричество на территории, подконтрольные оккупантам.

"Так оно не будет быстро. И под постоянным политическим давлением будет МАГАТЭ. Потому что МАГАТЭ не может им этого позволить", — добавил Зеленский.

Напомним, что недавно глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сейчас ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Причиной являются постоянные обстрелы Украины.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия украинских специалистов на ЗАЭС ее системы постепенно выходят из строя.