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Зеленський заявив, що ЗАЕС не буде працювати без України

18 березня 2025 22:22
Анастасія Писаненко - редактор
Зеленський заявив, що ЗАЕС не буде працювати без України
Окупанти біля ЗАЕС. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗАЕС не буде працювати без України. У цьому має допомогти МАГАТЕ.

Про це глава держави сказав на зустрічі із журналістами.

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"Запорізька АЕС не може працювати без України", — заявив український лідер.

Він додав, що РФ має намір виключити Україну із цього процесу. 

"Сподіваємось, МАГАТЕ нас не підведе", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський поки що не мав розмови з президентом США Дональдом Трампом після його бесіди з російським лідером Володимиром Путіним. Однак він сподівається, що цей дзвінок відбудеться найближчим часом.

Також ми повідомляли про те, що Путін анонсував великий обмін полоненими між Україною та РФ. За словами лідера РФ, він має відбутись 19 березня.

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