Чи розмовляв Зеленський із Трампом після дзвінка Путіну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський поки що не мав розмови з президентом США Дональдом Трампом після його бесіди з російським лідером Володимиром Путіним. Однак він сподівається, що цей дзвінок відбудеться найближчим часом.

Про це глава держави сказав на зустрічі із журналістами

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"Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці", — сказав президент.

На запитання журналістів щодо того, яке основне послання Україна надішле президенту Трампу після того, як Росія фактично відмовилась від 30-денного повного припинення вогню, президент Зеленський зазначив:

"Я би дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили".

Нагадаємо, що Дональд Трамп прокоментував розмову з Володимиром Путіним. Він підтвердив негайне припинення обстрілів енергетичних об’єктів та інфраструктури.

Також ми повідомляли про те, що Путін анонсував великий обмін полоненими між Україною та РФ. За словами лідера РФ, він має відбутись 19 березня.